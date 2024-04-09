Прогноз стоимости доллара на майские праздники 2024 года Ирэн ОрлонскаяВ настоящее время одним из главных факторов, влияющих на курс рубля, является действие президентского указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.
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