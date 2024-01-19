Samsung зачем-то скопировала у Apple очень критикуемую функцию iOS. Новый режим Always-on Display на Galaxy S24 понравится не всем

Компания Samsung решила скопировать спорный подход Apple к функции Always-on Display. Оказалось, что как минимум у флагманского Galaxy S24 Ultra по умолчанию стоит такой вариант этой функции, который копирует подход Apple.
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