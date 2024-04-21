Врач Щипицина назвала эффективный способ профилактики деменции

Активный образ жизни, включая ежедневные прогулки без остановки в течение 40 минут, способствует профилактике деменции, о чем РИА Новости рассказала заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
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