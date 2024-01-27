Бывший тесть Николая Баскова получил 11 лет строгого режима

В Москве прошло заседание Измайловского суда, на котором самого экс-сенатора Бориса Шпигеля не было Фото: социальные сети Измайловский суд поставил точку в деле о крупных взятках, которые Борис Шпигель, по версии следствия, давал бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву.
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