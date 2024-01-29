Роковой отпуск: знаменитости, которые трагически погибли во время отдыха

Немногие задумываются, что роковая судьба может настигнуть человека в самый счастливый момент. Не так важно, какое у него занятие или профессия — не застрахован никто, а особенно те, кто проявляет неосторожность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии