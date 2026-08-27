Паблик ГУР МО Украины: ВС РФ «пытаются зайти» в Константиновку и выбить ВСУ Киевская пропаганда в своих «лучших традициях» продолжает убеждать украинцев, чт.
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Паблик ГУР МО Украины: ВС РФ «пытаются зайти» в Константиновку и выбить ВСУ Киевская пропаганда в своих «лучших традициях» продолжает убеждать украинцев, чт.
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