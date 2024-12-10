Нашедшему главную новогоднюю ель страны лесничему из Подмосковья подарили машину

Старший участковый лесничий Дровинского лесничества получил автомобиль за найденную ёлку.Лесничий из Подмосковья Игорь Левочкин, который обнаружил главную новогоднюю ель страны, получил в подарок новый автомобиль.
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