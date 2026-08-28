Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что травмировавшийся Кисляк стал сам ходить

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проти втольяттинского «Акрона» заявил, что получивший травму Матвей Кисляк получил обезболивающий укол и стал сам ходить.
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