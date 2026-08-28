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Газета.ру

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Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что травмировавшийся Кисляк стал сам ходить

Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что травмировавшийся Кисляк стал сам ходить

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проти втольяттинского «Акрона» заявил, что получивший травму Матвей Кисляк получил обезболивающий укол и стал сам ходить.

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