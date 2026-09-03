❗️Борьба с терроризмом начинается с каждого человека Председатель Общественной палаты Республики Крым, ветеран СВО Илья Казаков подчеркнул, что борьба с терроризмом требует участия каждого человека.
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