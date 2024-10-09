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Cerebras отложит IPO: США опасаются, что Китай получит доступ к ИИ-суперчипам при п...

Cerebras отложит IPO: США опасаются, что Китай получит доступ к ИИ-суперчипам при п...

Cerebras отложит IPO: США опасаются, что Китай получит доступ к ИИ-суперчипам при посредничестве ОАЭПроизводитель ИИ-суперчипов Cerebras Systems, вероятнее всего, вынужден будет отложить IPO из-за задержки, связанной с проверкой иностранных инвестиций в компанию.

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