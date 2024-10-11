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Писательницу Линор Горалик признали иноагентом за сбор денег для Украины

Писательницу Линор Горалик признали иноагентом за сбор денег для Украины

Минюст включил журналистку и писательницу Линор Горалик (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) в реестр иноагентов в том числе из-за того, что она переводила средства в поддержку Украины, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

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