Трамп: Путин хочет заключить сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп назвал «отличным» свой разговор с президентом России Владимиром Путиным и подчеркнул, что российский лидер хочет «заключить сделку».
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