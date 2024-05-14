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Парламентская газета

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Матвиенко поздравила Патрушева с утверждением на пост вице-премьера

Матвиенко поздравила Патрушева с утверждением на пост вице-премьера

В палате регионов рассчитывают на продолжение сотрудничества с Дмитрием Патрушевым, который ранее занимал пост главы Минсельхоза, а 13 мая был утвержден Госдумой в должности вице-премьера, курирующего развитие сельского хозяйства.

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