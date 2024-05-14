Матвиенко поздравила Патрушева с утверждением на пост вице-премьера

В палате регионов рассчитывают на продолжение сотрудничества с Дмитрием Патрушевым, который ранее занимал пост главы Минсельхоза, а 13 мая был утвержден Госдумой в должности вице-премьера, курирующего развитие сельского хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии