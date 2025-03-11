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Гатиятулин после 3:5 со «Спартаком»: «Хотели забить в пустые ворота, делали лишние передачи»

Гатиятулин после 3:5 со «Спартаком»: «Хотели забить в пустые ворота, делали лишние передачи»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:5).

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