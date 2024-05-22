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Эксперт рассказала, как понять, что в организме есть глисты

Эксперт рассказала, как понять, что в организме есть глисты

Основные признаки перечислила гепатолог из Петербурга Елена Ежевская. Как определить наличие в организме глистов? На этот вопрос ответила гастроэнтеролог, гепатолог из Петербурга Елена Ежевская, пишет «Доктор Питер».

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