Эксперт рассказала, как понять, что в организме есть глисты

Основные признаки перечислила гепатолог из Петербурга Елена Ежевская. Как определить наличие в организме глистов? На этот вопрос ответила гастроэнтеролог, гепатолог из Петербурга Елена Ежевская, пишет «Доктор Питер».
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