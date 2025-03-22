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Ляйсан Утяшеву в новом образе сравнили с Бьянкой Цензори

Ляйсан Утяшеву в новом образе сравнили с Бьянкой Цензори

Ляйсан Утяшеву перепутали с Бьянкой Цензори.  Ляйсан Утяшева, известная экс-гимнастка и обладательница Кубка мира, недавно порадовала своих подписчиков новой фотосессией, на которой она предстала в эффектном нюдовом мини-платье.

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