Ляйсан Утяшеву в новом образе сравнили с Бьянкой Цензори

Ляйсан Утяшеву перепутали с Бьянкой Цензори. Ляйсан Утяшева, известная экс-гимнастка и обладательница Кубка мира, недавно порадовала своих подписчиков новой фотосессией, на которой она предстала в эффектном нюдовом мини-платье.
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