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«Пусть вас пинают отморозки»: мужчина набросился на подростка и «практически снял тому скальп» в Калининграде

«Пусть вас пинают отморозки»: мужчина набросился на подростка и «практически снял тому скальп» в Калининграде

Телеканал "78" Видео с возмутительным инцидентом опубликовали в соцсетях. Мужчину, который ногами и руками пошёл «учить» 15-летнего, уже нашла полиция.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Так и ты меня не знаешь, а пытаешься что то сказать. Вопрос остался без ответа - скольких загасил словесно, чмоня?
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1 м.
В
Владимир
Ты словами кидаешься, ты за свои слова не отвечаешь. Кукарекай дальше!
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1 м.
Геннадий Сытник
Слив засчитан. В другой раз, коли захочешь влезть в чужой разговор, хорошо подумай.
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1 м.