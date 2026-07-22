«Пусть вас пинают отморозки»: мужчина набросился на подростка и «практически снял тому скальп» в Калининграде

Геннадий Сытник Так и ты меня не знаешь, а пытаешься что то сказать. Вопрос остался без ответа - скольких загасил словесно, чмоня?

В Владимир Ты словами кидаешься, ты за свои слова не отвечаешь. Кукарекай дальше!