«Вегас» обыграл «Миннесоту» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли — 1-1, Капризов вновь без очков

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Миннесоту Уайлд» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча прошла в ночь на 19 мая (мск) и закончилась со счетом 3:1 в пользу «рыцарей».
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