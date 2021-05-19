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«Вегас» обыграл «Миннесоту» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли — 1-1, Капризов вновь без очков

«Вегас» обыграл «Миннесоту» и сравнял счет в серии Кубка Стэнли — 1-1, Капризов вновь без очков

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Миннесоту Уайлд» во втором матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли. Встреча прошла в ночь на 19 мая (мск) и закончилась со счетом 3:1 в пользу «рыцарей».

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