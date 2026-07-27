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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев встретился с гендиректором Международного агентства по тестированию в Лозанне: «Обсудили наши совместные шаги в предстоящей работе»

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев встретился с генеральным директором Международного агентства по тестированию (ITA) Бенжамином Коэном.

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