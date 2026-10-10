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Регионы России

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Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Майами завершились досрочно

Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Майами завершились досрочно

В Майами 9 октября 2026 года прошли переговоры между представителями Соединённых Штатов, Украины, европейских стран и НАТО, посвящённые поиску путей снижения напряжённости и урегулирования украинского конфликта.

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