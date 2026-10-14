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Пашинян - Алиеву: Можно было бы обменяться территориями

Пашинян - Алиеву: Можно было бы обменяться территориями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил обменяться с Азербайджаном территориями. По его словам, это можно сделать так, чтобы по обе стороны границы не осталось анклавов и эксклавов.

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