Аэропорт Вашингтона приостановил рейсы из-за ЧП

Прием и отправку авиарейсов временно прекратил аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне из-за чрезвычайной ситуации с участием самолета, говорится в сообщении Федерального управления гражданской авиации США, опубликованном 29 января.
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