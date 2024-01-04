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Как избавиться от налёта в душе

Как избавиться от налёта в душе

Рассказываем, как легко избавиться от главного врага сверкающей чистой ванной — известковой накипи. Существует несколько способов, с помощью которых вы навсегда забудете о неприятном налете на сантехнике, не прибегая при этом к использованию дорогостоящих химических веществ.

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