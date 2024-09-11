Караганов: в случае ударов Украины по России надо бить по странам Запада

На фоне обращений киевского режима к Вашингтону с просьбами санкционировать дальнобойные удары ВСУ по российским территориям, политолог Сергей Караганов предложил ответить на это действиями против Запада.
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