Глава ОВА Прокудин: газотранспортная система пострадала в Херсонской области

Газотранспортная система пострадала в подконтрольной украинской стороне части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный Украиной глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
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