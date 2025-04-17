На Ямале запретили курить на остановках

На Ямале депутаты заксобрания внесли изменения в региональное антитабачное законодательство. Нововведения запрещают курение табака, использование вейпов и кальянов на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них.
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