Курахово под обстрелом: массированные удары ВС РФ по позициям ВСУ

ДОНЕЦК, 27 ноября, ФедералПресс. Источник в силовых структурах ДНР сообщил, что позиции украинских войск в Курахово, где идут ожесточенные бои, находятся под плотным артиллерийским огнем российских войск.
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