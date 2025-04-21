В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе проверочных мероприятий по факту нарушения жилищных прав граждан в Нижнем Новгороде

В эфире программы на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором сообщалось, что в Нижнем Новгороде по вине сотрудников управляющей компании, осуществлявших чистку системы водоотведения, затопило значительное количество квартир многоэтажного дома.
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