Разгоняли птиц пиротехникой: власти Воронежа объяснили звуки взрывов 24 сентября

В ночь на 24 сентября в Воронежской области на три часа был объявлен режим атаки беспилотников.Власти Воронежа объяснили жителям причину громких звуков, напоминающих взрывы, которые были слышны на Левом берегу утром 24 сентября.
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