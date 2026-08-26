Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Госдуме раскрыли, как и зачем Росфинмониторинг будет получать данные о переводах россиян

В Госдуме раскрыли, как и зачем Росфинмониторинг будет получать данные о переводах россиян

Речь не идет о тотальном контроле за всеми операциями: ведомство сможет запрашивать сведения только по конкретным подозрительным транзакциям Росфинмониторинг будет иметь доступ к данным о переводах граждан России для предотвращения мошенничества и выявления незаконных финансовых операций, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью "Абзацу".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии