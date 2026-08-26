В Госдуме раскрыли, как и зачем Росфинмониторинг будет получать данные о переводах россиян

Речь не идет о тотальном контроле за всеми операциями: ведомство сможет запрашивать сведения только по конкретным подозрительным транзакциям Росфинмониторинг будет иметь доступ к данным о переводах граждан России для предотвращения мошенничества и выявления незаконных финансовых операций, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью "Абзацу".