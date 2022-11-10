Reuters: Путин не примет участие в саммите G20

Президента России Владимира Путина не будет на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на Бали. Об этом в интервью агентству Reuters заявил пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.
Президента России Владимира Путина не будет на саммите «Большой двадцатки», который пройдет на Бали. Об этом в интервью агентству Reuters заявил пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди.
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