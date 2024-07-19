Госдума 23 июля рассмотрит законопроект о реестре грузоперевозчиков

Госдума 23 июля рассмотрит в первом чтении законопроект «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом в РФ», который определит новые правила работы перевозчиков, узнали «Известия».
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