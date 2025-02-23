В Курской области наградили морпехов за успешное выполнение задач СВО

В приграничном районе Курской области состоялось награждение военнослужащих 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии в составе группировки войск «Север», сообщает Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии