Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Ориентировщики из Смоленска стали лучшими на Чемпионате ЦФО

Ориентировщики из Смоленска стали лучшими на Чемпионате ЦФО

Смоленск на несколько дней стал центром притяжения для сильнейших спортсменов страны: с 27 по 30 августа наш город принимал Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по спортивному ориентированию.

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