Геммолог дала советы по выбору помолвочного кольца для невесты

Важный шаг в подготовке к предложению руки и сердца — выбор кольца. О том, каким стилям, камням и формам отдать предпочтение, 28 февраля «Известиям» рассказала главный дизайнер, собственник ювелирного дома EIRINE, геммолог Ирина Шамилова.
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