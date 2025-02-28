Геммолог дала советы по выбору помолвочного кольца для невесты

Важный шаг в подготовке к предложению руки и сердца — выбор кольца. О том, каким стилям, камням и формам отдать предпочтение, 28 февраля «Известиям» рассказала главный дизайнер, собственник ювелирного дома EIRINE, геммолог Ирина Шамилова.