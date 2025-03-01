В США заявили, что Зеленский полностью провалил переговоры с Трампом

Global Look Press/Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos Украинский лидер Владимир Зеленский полностью провалил переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявил в интервью Bloomberg экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
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