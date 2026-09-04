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Постпредство России ответило в ООН на вопросы о принадлежности Крыма

Постпредство России ответило в ООН на вопросы о принадлежности Крыма

Сергей Мальгавко/ТАСС Крым и другие территории, упомянутые делегациями в ходе дискуссии о картографической проекции Equal Earth, входят в состав Российской Федерации.

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