Илон Маск обратился к Владимиру Зеленскому

Американский миллиардер Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «отказавшись от уничтожения своих граждан в зоне боевых действий».
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