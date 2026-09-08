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«Яндекс Музыка» вводит маркировку ИИ-треков

«Яндекс Музыка» вводит маркировку ИИ-треков

«Яндекс Музыка» обновила правила работы с контентом, созданным при помощи искусственного интеллекта, и внедрила сразу несколько новых механизмов.

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