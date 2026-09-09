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Бизнес журнал. Урал

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Курганской области спишут более 908 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам

Курганской области спишут более 908 млн рублей задолженности по бюджетным кредитам

Помимо Курганской области, задолженность спишут Еврейской автономной области — 43,5 млн рублей. Средства можно будет направить на перспективные проекты и комфортную среду для жителей.

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