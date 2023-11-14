Взрыв на складе строймагазина в Петербурге: что известно о крупном пожаре

Очевидцы делятся кадрами крупного пожара и взрыва на складе строительного магазина в Петербурге.В Петербурге произошел серьезный пожар на складе строительного магазина на Красносельском шоссе, пишет MASH на Мойке вечером вторника, 14 ноября 2023 года.