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Взрыв на складе строймагазина в Петербурге: что известно о крупном пожаре

Взрыв на складе строймагазина в Петербурге: что известно о крупном пожаре

Очевидцы делятся кадрами крупного пожара и взрыва на складе строительного магазина в Петербурге.В Петербурге произошел серьезный пожар на складе строительного магазина на Красносельском шоссе, пишет MASH на Мойке вечером вторника, 14 ноября 2023 года.

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