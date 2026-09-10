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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» – второй клуб, забивший 900+ голов в ЛЧ / КЕЧ. Больше только у «Реала» – 1139

« Бавария » преодолела отметку в 900 забитых голов в Лиге чемпионов / Кубке европейских чемпионов.  Сегодня команда Венсана Компани разгромила « Буде-Глимт » со счетом 5:0 в 1-м туре общего этапа ЛЧ.

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