Свердловский священник вошел в реестр террористов и экстремистов

Священник Эдуард Чаров из Свердловской области, против которого возбудили уголовное дело об оправдании терроризма, был внесен в реестр террористов и экстремистов, как сообщается на сайте Росфинмониторинга.
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