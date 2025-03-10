У Папы Римского обнаружили серьезные проблемы со здоровьем

Понтифик переживает серьезные проблемы со здоровьем и рискует стать кислородозависимым после того, как в его последнем аудиообращении была отмечена слабость голоса, предупреждает специалист по инфекционным заболеваниям Маттео Бассетти.
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