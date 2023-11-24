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Чалов оштрафован на 20 000 рублей за бросок бутылки на поле во время матча с «Факелом»

Чалов оштрафован на 20 000 рублей за бросок бутылки на поле во время матча с «Факелом»

Форвард ЦСКА наказан по итогам матча 15-го тура Мир РПЛ с «Факелом» (1:1). Об этом сообщил глава КДК РФС.

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