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Ни одной заявки: проверять качество труб для газификации Читы никто не хочет

Ни одной заявки: проверять качество труб для газификации Читы никто не хочет

Администрация Читы объявила закупку на техническое обследование газовых труб, проложенных в рамках газификации города.

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