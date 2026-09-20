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Рязанские новости

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Репортаж о том, как в Рязани прошел третий день выборов депутатов Госдумы

Репортаж о том, как в Рязани прошел третий день выборов депутатов Госдумы

В Рязани завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы и в муниципалитеты. Корреспондент посетила несколько участков.

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