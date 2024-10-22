Объяснено загадочное затемнение звезды Бетельгейзе

Политика как она есть

Астрофизики Центра вычислительной астрофизики Института Флэтайрон совместно с коллегами из Университета Вайоминга и обсерватории Конколи в Венгрии объяснили загадочное затемнение звезды Бетельгейзе тем, что у нее, вероятно, есть звезда-компаньон.