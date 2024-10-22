Политика как он...
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Объяснено загадочное затемнение звезды Бетельгейзе

Объяснено загадочное затемнение звезды Бетельгейзе

Астрофизики Центра вычислительной астрофизики Института Флэтайрон совместно с коллегами из Университета Вайоминга и обсерватории Конколи в Венгрии объяснили загадочное затемнение звезды Бетельгейзе тем, что у нее, вероятно, есть звезда-компаньон.

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