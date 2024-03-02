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Сырский назвал виновных в неудачах ВСУ

Сырский назвал виновных в неудачах ВСУ

По мнению главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, причиной проблем украинских войск на восточном направлении являются недостаточно компетентные действия командиров бригад.

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