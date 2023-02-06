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Теплее с каждым днем: прогноз на неделю в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Теплее с каждым днем: прогноз на неделю в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

В начале недели в Уссурийске ожидается спокойная погода без существенных осадков. Кстати, положительные температуры воздуха в первой декаде февраля в Приморье не редкость, и встречаются из года в год, сообщили ИА UssurMedia синоптики "Примпогоды".

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